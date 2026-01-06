Haberler

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, sahasında Ratiopharm Ulm'u 97-76 yenerek 9. galibiyetini elde etti.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 17, Vitto Brown 23, Zizic 10, Dotson 6, Kamagate 4, Yiğit Arslan, Lemar 13

Ratiopharm ulm: Ledlum 17, Jensen 15, Osborne 11, Smith 13, Simon 8, Diakite 4, Kunzewitsch, Faye 2, Garavaglia 2, Sengfelder 4

1. Periyot: 26-26

Devre: 47-38

3. Periyot: 69-58

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Almanya ekibi ratiopharm ulm'u 97-76 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. Ratiopharm ulm ise 8. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
