Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz'i 93-88 Yenerek Galibiyet Sayısını İkiye Çıkardı
BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN, evinde Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 93-88 mağlup ederek ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Maçta Mathews ve Zizic öne çıktı.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Dragan Porobic (Bosna Hersek)
Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Dotson, A. Brown 8, V. Brown 2, Zizic 17, Kamagate 5, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 19, Morgan 12, Lemar 4, Canberk Kuş
Niners Chemnitz : Sibande 4, Davis Jr. 22, Sow 4, Brewer 2, Minchev 15, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran
1. Periyot: 27-19
Devre: 55-47
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkanlar: 38.39 Mathews (Beşiktaş GAİN), 32.57 Sow, 39.14 Minchev (Niners Chemnitz )
BKT Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 93-88 yendi.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 2. galibiyetini elde ederken Niners Chemnitz de 2. kez mağlup oldu.