Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'na Litvanya'da Başlıyor

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımına konuk olacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Kalnapilio Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı takım, normal sezonda ayrıca Buducnost VOLI (Karadağ), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Dolomiti Energia Trento (İtalya), London Lions (İngiltere), Niners Chemnitz (Almanya), Panionios (Yunanistan) ve Ratiopharm Ulm (Almanya) takımlarıyla karşılaşacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

