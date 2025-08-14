Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı 2025-2026 Sezonuna Başladı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sezonun ilk çalışmasından önce yeni transfer Ante Zizic ile takımın önemli oyuncularından Jonah Mathews basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın yeni oyuncularından Hırvat basketbolcu Ante Zizic, "Beklentilerim çok yüksek. Takımdaki oyuncular gerçekten yetenekli. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Gayet de iyi bir teknik ekibimiz var. BKT Avrupa Kupası'nı kazanmak, ligde iyi mücadele etmek ana hedeflerimiz. Transferimdeki en önemli insan Dusan Alimpijevic. Çünkü ona çok güveniyorum, gelmemdeki en büyük nedenlerden birisi de o." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon da siyah-beyazlı formayla mücadele eden ABD'li oyun kurucu Jonah Mathews, "Geçen sene harika bir takımımız vardı. Bu sene de takımda çok yetenekli çok üst düzey isimler var. Tekrardan sözleşme imzalamamda bu çok etkili oldu. Ante Zizic, Anthony Brown gibi isimler geldi. Zizic'in NBA kariyeri çok başarılı. Anadolu Efes'te güzel zaman geçirmişti." diye konuştu.

Jonah Mathews, Beşiktaşlı taraftarlardan bu sezon da destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Sezonun ilk idmanı yapıldı

Beşiktaş GAİN, sabah idmanıyla sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin Beşiktaş GAİN Arena'da gerçekleştirdiği ilk idmana Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven de katıldı.

Antrenmandan önce Özkan Arseven, başantrenör Dusan Alimpijevic ve siyah-beyazlı oyuncularla salonun ortasında bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptı.

İdmanın basına açık gerçekleştirilen ilk 15 dakikalık bölümünde dinamik ısınma yapan oyuncular, ardından taktik ve şut çalıştı.