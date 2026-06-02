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Bahçeşehir Koleji: 82-79

Bahçeşehir Koleji: 82-79
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 4 Haziran'da oynanacak.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Alper Altuğ, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 12, Berk Uğurlu 7, Morgan 13, Brown 4, Zizic 4, Dotson 10, Sertaç Şanlı 9, Yiğit Arslan 12, Lemar 11

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 4, Flynn 23, İsmet Akpınar 6, Cavanaugh 7, Williams 11, Mitchell 4, Furkan Haltalı 8, Ponitka 11, Hale 5

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 35-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-58

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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