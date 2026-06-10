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Beşiktaş, adının finale yazdırdı

Beşiktaş, adının finale yazdırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek finale çıktı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş GAİN, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup ederek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş: Jonah Mathews 9, Anthony Brown 10, Yiğit Arslan 7, Berk Uğurlu 6, Conor Morgan 7, Devon Dotson 26, Vitto Brown 5, Sertaç Şanlı 8, Matt Thomas 2

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Bahçeşehir Koleji: Tyler Cavanaugh 9, Malachi Flynn 16, Trevion Williams 8, İsmet Akpınar 5, Hunter Hale 9, Calep Homesley 17, Mateusz Ponitka 3, Furkan Haltalı, Matt Mitchell, Göktüğ Baş 4

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 19-13

Devre: 35-39

3. Periyot: 58-59 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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