Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Futbol Takımı Yeni Yılını Kutladı

Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı oyuncuların yeni yılını kutladı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı oyuncuların yeni yılını kutladı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, takıma yeni yılda başarılar diledi ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Uçar ile Aybaba, ardından futbolculara çeşitli hediyeler verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samet Aybaba Feyyaz Uçar Beşiktaş Futbol Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title