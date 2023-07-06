Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda ısınma hareketleri ve çift kale maç yapıldı. Sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Romain Saiss antrenmana katılmadı. Beşiktaş, yarın çift idmanla çalışmalarına devam edecek.