Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda ısınma hareketleri ve çift kale maç yapıldı. Sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Romain Saiss antrenmana katılmadı. Beşiktaş, yarın çift idmanla çalışmalarına devam edecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldığı öğrenildi.
Sakatlığı süren Tayyip Talha Sanuç ile Romain Saiss, antrenmana katılmadı.
Siyah-beyazlı ekip, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.