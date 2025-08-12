Beşiktaş Futbol Akademisi'nde Yeni Yapılanma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi'nde önemli bir yapılanma sürecine girdi. Tuncay Yanık, akademinin İdari Direktörü olarak atanırken, Serdar Topraktepe de Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna getirildi.

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi'nde yeni yapılanmaya gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Futbol Akademi İdari Direktörlüğüne kulüpte daha önce Futbol A Takım İdari Menajerliği görevinde bulunan Tuncay Yanık'ın getirildiği bildirildi. Açıklamada, "Tuncay Yanık'a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna ise Serdar Topraktepe'nin getirildiği aktarılarak, "Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir

Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.