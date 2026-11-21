Beşiktaş futbol A takımının konç sponsorluğunu Fuzul 2026-27 sonuna kadar üstlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş Kulübü, futbol A takımının konç sponsorluğunu Fuzul'un üstlendiğini duyurdu. Fuzul, 2026-27 sezonu sonuna kadar konçta yer alacak; daha önce Beşiktaş Erkek Basketbol Takımının isim sponsoru olmuştu.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni konç sponsorunun Fuzul olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Fuzul Tasarruf Finansman A.Ş ile futbol A takımımızın konç sponsorluğunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzaladı. İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Fuzul, 2026-27 sezonu sonuna kadar futbol A takımımızın konçunda yer alacak." denildi.
Fuzul, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımının isim sponsoru olmuştu.
Kaynak: AA