Haberler

Beşiktaş, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor

Dünya Kupası'nın yıldızları Amed'e geliyor! Başkan dev müjdeyi verdi
Çakmak yüklü hafif ticari araç, alev alev yandı

Araba, içindekilerle birlikte alev alev yandı
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada

Sudan sebeple, birbirlerine öldüresiye saldırdılar
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci

Bu adamın 3 farklı mesleği var! Hepsini aynı anda yapıyor
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Tepki çığ gibi! Süper Lig'in yıldız golcüsü, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı

Süper Lig'in yıldız golcüsü, G.Saray forması giyip antrenman yaptı
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke