Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Anadolu Efes'i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi 5. maça taşıdı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süpre Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıyageldi.
BEŞİKTAŞ SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan zorlu maçta Beşiktaş, rakibini 75-64'lük skorla yenmeyi başardı. Bu skorla birlikte seride durum 2-2'ye geldi. Seride beşinci ve son maç, cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan takım finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.