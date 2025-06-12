Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süpre Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıyageldi.

BEŞİKTAŞ SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan zorlu maçta Beşiktaş, rakibini 75-64'lük skorla yenmeyi başardı. Bu skorla birlikte seride durum 2-2'ye geldi. Seride beşinci ve son maç, cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan takım finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.