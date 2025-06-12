Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı

Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Anadolu Efes'i 75-64 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve seriyi 5. maça taşıdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süpre Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıyageldi.

BEŞİKTAŞ SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan zorlu maçta Beşiktaş, rakibini 75-64'lük skorla yenmeyi başardı. Bu skorla birlikte seride durum 2-2'ye geldi. Seride beşinci ve son maç, cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan takım finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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