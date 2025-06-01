Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu

Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
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Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final eşleşmesinde Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı deplasmanda 85-107 yendi ve seriyi 2-0'a getirerek yarı finale yükselen taraf oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı Beşiktaş, 107-85 kazandı.

Beşiktaş'ta 20 sayı kaydeden Jonah Mathews, takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı. Galatasaray'da ise Palmer'ın 19, Michael Lamor Young'ın 18 sayısı galibiyete yetmedi.

YARI FİNALİN ADI BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES

Bu sonuçla birlikte seride durumu 2-0'a getiren Siyah-beyazlılar, yarı finale yükselen taraf oldu: Beşiktaş, yarı finalde Mersin BŞB'yi eleyen Anadolu Efes ile finale çıkma mücadelesi verecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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