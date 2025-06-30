Beşiktaş Fibabanka'da Altı Oyuncuyla Yollar Ayrıldı

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Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 2'nci sırada tamamladıktan sonra Dustin Sleva, Uros Plavsic, Derek Needham, Emanuel Terry, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ Fibabanka, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Derek Needham, Emanuel Terry, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 2'nci sırada bitiren Beşiktaş Fibabanka'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Derek Needham, Emanuel Terry, Kyle Allman ve Kelan Martin'e vermiş oldukları emekler için teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamında da başarı dilekleri paylaşımı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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