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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Mağlup Etti, Gedson Fernandes Kırmızı Kart Gördü

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Mağlup Etti, Gedson Fernandes Kırmızı Kart Gördü
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Gedson Fernandes, maçın 90+6. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve gelecek hafta Adana Demirspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta başarılı futbolcu Gedson Fernandes, karşılaşmanın 90+6. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçın 90+6. dakikasında hakem Mehmet Türkmen tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Gedson, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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