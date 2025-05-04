Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Deplasmanda Konuk Etti

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 5-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Solskjaer; sakatlığı nedeniyle görev alamayan Emirhan'ın yerine Masuaku, Immobile'nin yerine ise Oxlade-Chamberlain'i sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Solskjaer, savunma dörtlüsünü; Svensson, Paulista, Masuaku ve Serkan Emrecan Terzi'den oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Oxlade-Chamberlain'i sahaya sürdü. Norveçli teknik adamın hücum hattındaki tercihleri ise Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva oldu.

SOL STOPER MASUAKU

Siyah-beyazlı ekipte Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde sol stoper olarak görev aldı.

Savunmada sakat isimlerin yokluğunda sıkıntı çeken Ole Gunnar Solskjaer, Emirhan Topçu'nun yerine Masuaku'ya şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte son haftalarda performansı eleştirilen stoper Tayyip Talha Sanuç ise derbide yedek soyundu.

SANTRFORSUZ FORMASYONA DÖNÜŞ

Galatasaray ile oynanan derbiye santrforsuz çıkan Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinde de aynı formasyonu tercih etti. Kadıköy deplasmanında santrfor Immobile'yi yedek soyunduran Ole Gunnar Solskjaer, 4-6-0 formasyonunu tercih etti.

NECİP UYSAL 256 GÜN SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin takım kaptanı Necip Uysal, 256 gün sonra bir maç kadrosunda yer aldı. Sezon başında çapraz bağından yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Necip Uysal, bir süredir takımla çalışmalara başlamıştı. Necip Uysal son olarak Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda Lugano ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda kendine yer bulmuştu.

SERKAN EMRECAN TERZİ'NİN İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Serkan Emrecan Terzi, Fenerbahçe karşısında ilk kez derbide forma giyme heyecanı yaşadı. Geçtiğimiz sezon 12, bu sezon ise sadece geçtiğimiz hafta Hatayspor maçında görev alan genç sol bek, Fenerbahçe karşısında ilk derbisine çıktı. Öte yandan Mustafa Hekimoğlu da kariyerindeki ilk Fenerbahçe derbisine çıktı. Genç golcü, sezonun ilk yarısında oynanan derbide yedek soyunmuş ve görev almamıştı.