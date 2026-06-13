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Beşiktaş, seride 1-0 öne geçti

Beşiktaş, seride 1-0 öne geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Aktuğ Köselerli, Can Mavisu

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 16, Nicolo Melli 7, Devon Hall 9, Khem Birch 9, Arturs Zagars 6, Wade Baldwin 16, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Metecan Birsen, Talen Horton Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Vitto Brown 12, Anthony Brown 14, Berk Uğurlu 20, Jonah Mathews 9, Sertaç Şanlı 8, Yiğit Arslan 10, Devon Dotson 6, Conor Morgan 4, Matt Thomas 5

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 16-27

Devre: 42-43

3. Periyot: 61-62 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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