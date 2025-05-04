Beşiktaş, Fenerbahçe'ye Deplasmanda Galip Gelerek Uzun Süre Sonra Tarih Yazdı

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye Deplasmanda Galip Gelerek Uzun Süre Sonra Tarih Yazdı
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Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek, yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonundan sonra elde etti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu galibiyetle Beşiktaş'taki ilk derbisinde zafer yaşamış oldu.

Süper Lig'de yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasrete son verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş kariyerinde sarı-lacivertliler ile ilk kez karşılaşan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, galibiyet almayı başardı.

Lucescu'dan sonra ilk

Solskjaer, Kartal'ın başında Mircea Lucescu'nun ardından bir ilke imza attı. Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile almıştı.

Norveçli teknik adam, bu galibiyetle kötü gidişata da son verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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