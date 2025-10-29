Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçı öncesinde antrenmanlarına başladı. Futbolcular, bayram kutlamasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, Türk bayrağının etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
