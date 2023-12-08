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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı için kampa girdi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Beşiktaş, Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna dahil ettiği 23 futbolcuyla hazır.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik drektör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, maçın son taktiksel çalışmasıydı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da siyah-beyazlı ekibin antrenmanını izledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna dahil ettiği 23 futbolcu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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