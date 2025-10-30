Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat oyuncu Rafa Silva, antrenmanlara katılmaya başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyen Rafa Silva, takımla çalışmalara başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL

