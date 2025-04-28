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Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaparak başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içerdi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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