Beşiktaş, Fenerbahçe ile Zorlu Derbiye Çıktı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Zorlu Derbiye Çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere Ülker Stadyumu'na ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, derbi maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı ve yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, Ülker Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde derbi hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, takım otobüsüyle mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. Beşiktaş kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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