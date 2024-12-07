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Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde VAR Hakemi Kadir Sağlam

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinde VAR Hakemi Kadir Sağlam
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi Kadir Sağlam olarak belirlendi. Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbide bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Erkan Özdamar olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam oturacak. AVAR'da da Serkan Çimen görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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