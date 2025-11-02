Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü derbide 25. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyerek kartın rengini değiştirdi ve milli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

SERGEN YALÇIN DA OYUNDAN ATILDI

Beşiktaş teknik direktöü Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı karta itiraz ettiği için maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Deneyimli hoca, maçı tribünden takip etti.