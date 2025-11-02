Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kırmızı karta itiraz eden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

  • Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü kırmızı kart gördü.
  • Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü ve maçı tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü derbide 25. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyerek kartın rengini değiştirdi ve milli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

SERGEN YALÇIN DA OYUNDAN ATILDI

Beşiktaş teknik direktöü Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı karta itiraz ettiği için maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Deneyimli hoca, maçı tribünden takip etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

net kırmızı tartışmaya gerek yok benim anlamadığım sergen yalçın neye itiraz ediyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdnbgjb7wk4:

fenerde net kırmızılık pozisyon var ama sarı bile göstermedi hakem resmen bjk yi bitirdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tek başına destekledi
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.