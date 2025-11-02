Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kırmızı karta itiraz eden Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü kırmızı kart gördü.
- Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü ve maçı tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü derbide 25. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyerek kartın rengini değiştirdi ve milli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
SERGEN YALÇIN DA OYUNDAN ATILDI
Beşiktaş teknik direktöü Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye gösterilen kırmızı karta itiraz ettiği için maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Deneyimli hoca, maçı tribünden takip etti.