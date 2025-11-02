Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.

MAÇIN SONUNDA TARTIŞMA ÇIKTI

Karşılaşmaya maçın sonunda Beşiktaş teknik heyeti ile Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco arasında çıkan tartışma damga vurdu. Siyah-beyazlı teknik heyetin, İtalyan hocanın yanına giderek hararetli bir şekilde bazı söylemlerde bulunduğu görüldü. Tedesco'nun da Siyah-beyazlılara karşılık verdiği gözlemlenirken, araya giren iki kulüp personelleri tartışmayı büyümeden önledi.

GALİBİYETİ TARAFTARLARIYLA KUTLADI

Bu tartışmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının bulunduğu alana giderek taraftarlarıyla birlikte galibiyetin sevincini yaşadı.