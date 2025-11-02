Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği maçın ardından Beşiktaş teknik heyeti ile Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmayı iki kulüp personelleri ayırdı.

  • Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.
  • Maçın sonunda Beşiktaş teknik heyeti ile Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco arasında tartışma çıktı.
  • Domenico Tedesco, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi.

MAÇIN SONUNDA TARTIŞMA ÇIKTI

Karşılaşmaya maçın sonunda Beşiktaş teknik heyeti ile Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco arasında çıkan tartışma damga vurdu. Siyah-beyazlı teknik heyetin, İtalyan hocanın yanına giderek hararetli bir şekilde bazı söylemlerde bulunduğu görüldü. Tedesco'nun da Siyah-beyazlılara karşılık verdiği gözlemlenirken, araya giren iki kulüp personelleri tartışmayı büyümeden önledi.

GALİBİYETİ TARAFTARLARIYLA KUTLADI

Bu tartışmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının bulunduğu alana giderek taraftarlarıyla birlikte galibiyetin sevincini yaşadı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

iyce sirke döndü lig

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Demirel:

Tutmayin güccük enisteyi puhahahahaha

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
