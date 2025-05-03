Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarına odaklandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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