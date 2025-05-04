Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin İlk 11'de Değişiklikler Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Solskjaer, ligde Atakaş Hatayspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yerine cezası sona eren Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

İlk 11'de santrfor orijinli olmayan bir kadroyla sahaya çıkan siyah-beyazlı takımda Ciro Immobile yedek soyundu. Alex Oxlade-Chamberlain ise orta sahada forma giydi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe karşısına şu 11 ile çıktı:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Necip Uysal yer aldı.

Necip Uysal 267 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, 267 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu.

Sezon başında 24 Ağustos'ta sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 44 maç sonra Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı.

Necip, bu sezon yalnızca 11 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.

Uduokhai de kadroda yer aldı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan defans oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık 2 ay sonra kadroda yer aldı.

Alman savunmacı, 15 Mart tarihinde Konya'da oynanan müsabakada sakatlanmış ve oyuncunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edilmişti.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Uduokhai, bu hafta yapılan idmanlarda takımla çalışmaya başlamıştı.

Fenerbahçe derbisinin esame listesinde kendine yer bulan Uduokhai, görev verilmesi durumunda 51 gün sonra forma giyecek.

Masuaku cezasını tamamladı, stoperde görev aldı

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde stoperde görev aldı.

Norveçli teknik direktör, sakatlığı süren savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yokluğunda Demokratik Kongolu oyuncuyu stoper mevkisinde görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takımda sol bekte ise genç oyuncu Emrecan Terzi forma giydi.

Salih Uçan kadroda yok

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle derbi maçın kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcu, dün yapılan çalışmada alt adalesinde ağrı hissetti.

Salih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 müsabakada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Emrecan Terzi, kariyerinin ilk derbisine çıktı

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından derbi maçta ilk 11'de görevlendirilen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk derbisini sarı-lacivertli ekibe karşı oynadı.

Bu sezonki ilk maçına geçen hafta oynanan Hatayspor müsabakasında çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 1 asist yapmıştı.

Beşiktaş taraftarı, takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Ülker Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmadan önce tribündeki yerini alan yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftar, müsabakadan önce takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.