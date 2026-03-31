Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Kaynak: AA / Süha Gür