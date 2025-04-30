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Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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