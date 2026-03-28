Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki akşam idmanı, ısınma koşularıyla başlayıp dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
