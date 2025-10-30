Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı için antrenmanlara devam ediyor. Sakatlıktan dönen Rafa Silva da çalışmalara katıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, sakatlığı geçen Portekizli futbolcu Rafa Silva da katıldı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor