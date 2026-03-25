Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Beşiktaş, bayram izninin ardından yaptığı antrenmanla Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, bayram arasında yaptığı iznin ardından bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanla Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinin çalışmalarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı