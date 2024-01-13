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Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle Beşiktaş, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada kaleci Mert'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakiplerini geçerek ceza yayı solundan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.

62. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayından yaptığı vuruşta savunmadan seken top sağ çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Semih'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle buluştu. 1-0

65. dakikada rakip ceza sahasına ilerleyen Semih pasını aktarırken Cenk, topun üzerinden atladı ve top sol çapraza açıldı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Rashica'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

89. dakikada Eysseric'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Güven'in şutunda top kaleci Mert'ten döndü. Güven son çizgide topu kontrol ederek pasını Eysseric'e çıkarırken savunma topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Ghezzal'ın derinlemesine pasında Rebic sağ çaprazda topu müsait durumdaki Gedson'a aktardı. Gedson'un bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic (Demir Ege Tıknaz dk. 15), Milot Rashica (Rachid Ghezzal dk. 75), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 81), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Ante Rebic dk. 81), Cenk Tosun (Jackson Muleka dk. 76)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Dimitris Kourbelis (Flavio Paoletti dk. 76), Marcus Rohden, Güven Yalçın, Valentin Eysseric (Adnan Uğur dk. 90), Can Keleş (Andrea Bertolacci dk. 76), Kevin Lasagna (Serdar Dursun dk. 68)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Frederic Veseli, Emir Tintiş, Kerem Atakan Keskin, Samed Onur, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 62), Rashica (dk. 65), Gedson Fernandes (dk. 90+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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