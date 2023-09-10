Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek galip geldi. Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'in attığı gollerle Beşiktaş kazandı.

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, 6'ncı dakikada Rachid Ghezzal ve 36'ncı dakikada Ante Rebic'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Tesislerde oynanan hazırlık maçını Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci Başkan Engin Baltacı ve Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.