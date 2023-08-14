Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti
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Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Gedson Fernandes'in attığı golle Beşiktaş galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Vincent Aboubakar, Rayyan Baniya'nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Vincent Aboubakar'ın yerden vuruşunda kaleci Matias Dituro soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
63. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Onur Bulut'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top yan direkten oyun olanına geri döndü.
66. dakikada Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına geri geldi.
86. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası içinde kafayla indirdiği topta Gedson Fernandes ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Bora Özkara, Serkan Ok
Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Adnan Uğur (Otabek Shukurov dk. 87), Sofiane Feghouli, Marcus Rohden (Samed Onur dk. 87), Can Keleş (Nicholas Lawrence dk. 74), Adem Ljajic (Ryan Mendes dk. 64), Salih Dursun
Yedekler: Furkan Bekleviç, Emre Bilgin, Efe Tatlı, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş, Efecan Mızrakcı
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan (Daniel Amartey dk. 88), Amir Hadziahmetovic (Semih Kılıçsoy dk. 77), Gedson Fernandes, Onur Bulut, Jackson Muleka (Ante Rebic dk. 62), Vincent Aboubakar (Jean Onana dk. 88)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Cenk Tosun, Kerem Atakan Kesgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Gedson Fernandes (dk. 86) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Levent Mercan, Frederic Veseli, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun (Fatih Karagümrük), Necip Uysal (Beşiktaş) - İSTANBUL