Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta forma giyen siyah-beyazlı futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından yaptığı yan ve duran top uygulamalarıyla noktaladı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.