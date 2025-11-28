Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, gerçekleştirilen taktik çalışmalarla tamamlandı.