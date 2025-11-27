Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarından oluştu.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on dördüncü haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve çift kale maçlarla tamamlandı.
