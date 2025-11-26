Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, taktiksel çalışmadan sonra dar alanda çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor