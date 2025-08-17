Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Murat Altan

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson (Dk. 85 Taylan Bulut), Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 70 Emrecan Terzi), Ndidi (Dk. 70 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Rashica (Dk. 90+8 Tayyip Talha Sanuç), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

ikas Eyüpspor : Felipe, Calegari (Dk. 75 Emre Akbaba), Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Yalçın Kayan (Dk. 63 Melih Kabasakal), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 56 Seşlar), Draguş, Thiam (Dk. 75 Umut Bozok)

Goller: Dk. 19 Abraham (Penaltıdan), Dk. 90+6 Rafa Silva ( Beşiktaş ), Dk. 29 Thiam (ikas Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Claro, Dk. 45+1 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor ), Dk. 45+2 Ndidi, Dk. 76 Demir Ege Tıknaz ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki müsabakada Beşiktaş, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

61. dakikada Joao Mario'nun ceza sahasının sol iç tarafından verdiği pasla topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, kaleci Felipe üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Kale alanı önünde Orkun Kökçü'den pası alan Abraham, topu soluna bıraktı. Boştaki Rafa Silva'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Rashica, ceza sahası sağ çaprazından Rafa Silva'ya topu çıkardı. Penaltı noktasında Rafa Silva'nın gelişine vuruşunda, top savunmaya çarpıp dışarı gitti.

77. dakikada kaleci Felipe oyunu paslaşarak başlatmak isterken Emrecan Terzi'den seken meşin yuvarlak, Joao Mario'nun önüne düştü. Felipe'nin kalesinde olmadığını fark eden siyah-beyazlı oyuncu, topu düzelterek şutunu çekti. Savunmadan seken topu Uduokhai kafayla vurdu ancak kaleci Felipe gole engel oldu.

83. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazına çıkardığı topla buluşan Ampem'in şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çıkardı.

88. dakikada Taylan Bulut'un sağdan arka direğe yaptığı ortayla Abraham'ın kafa vuruşunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.

89. dakikada Abraham'ın geriye bıraktığı topa Joao Mario penaltı noktasının solundan gelişine vurdu. Soluna uzanan Felipe topu kontrol etti.

90+6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarında topu alan Paulista'nın pasında Rafa Silva sağdan içeri girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Beşiktaş maçı 2-1 kazandı.