Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon oynanan 5. resmi müsabakada da Mert Günok, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'dan vazgeçmedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kaleci Mert Günok, stoper Gabriel Paulista ve hücum oyuncusu Rafa Silva'ya bu maçta da 90 dakika görev verdi.

Söz konusu oyuncular, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ve UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan 2'şer müsabakanın ardından Süper Lig'de oynanan Eyüpspor müsabakasında da 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL