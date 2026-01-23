Haberler

Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

İSTANBUL, –BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on dokuzuncu haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

