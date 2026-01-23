Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL, –BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on dokuzuncu haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor