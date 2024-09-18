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Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması ile başladı ve çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel de antrenmanı takip ettiler.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 20 Eylül Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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