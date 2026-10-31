Beşiktaş, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı son saniye üçlüğüyle 103-101 yendi

Beşiktaş, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı son saniye üçlüğüyle 103-101 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti. Maçın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle öne geçen siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 9. haftada dördüncü galibiyetini alırken Virtus Bologna beşinci kez mağlup oldu.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.
PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 24-24 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, devreye 54-47 geride girdi.
Virtus Bologna, üçüncü çeyreği de 74-70 önde geçti. Son çeyreğin başlarında farkı açan İtalyan ekibi, son 4 dakikaya da 13 sayı farkla önde girdi.
Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında farkı eritti. Karşılaşmanın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle 103-101 öne geçen Beşiktaş, maçtan da bu skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise beşinci kez mağlup oldu.