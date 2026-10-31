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Beşiktaş, EuroLeague'de Virtus Bologna'yı son saniye üçlüğüyle 103-101 yendi

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti. Maçın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle öne geçen siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla 9. haftada dördüncü galibiyetini alırken Virtus Bologna beşinci kez mağlup oldu.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 24-24 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, devreye 54-47 geride girdi.

Virtus Bologna, üçüncü çeyreği de 74-70 önde geçti. Son çeyreğin başlarında farkı açan İtalyan ekibi, son 4 dakikaya da 13 sayı farkla önde girdi.

Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında farkı eritti. Karşılaşmanın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle 103-101 öne geçen Beşiktaş, maçtan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise beşinci kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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