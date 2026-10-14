Beşiktaş, Euroleague'de Hapoel Tel Aviv'e deplasmanda 100-82 yenildi

SALON: 8888 Sofia

HAKEMLER: Milan Nedovic, Jordi Aliaga, Piotr Pastusiak

Hapoel Tel Aviv : Coffey 15, Bryant 16, Micic 16, Blakeney 15, Satoransky 5, Leday 15, Odiase 6, Wainright 6, Oturu 6,

Beşiktaş : Morgan 5, Dotson 5, Furkan Korkmaz 4, Wilbekin 9, Zizic 17, Gabriel 10, Brown 9, Omoruyi 12, Nowell 7, Berk Uğurlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 22 – 18

DEVRE: 43 – 39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75 – 55

Euroleague'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3'üncü mağlubiyetini alırken, Hapoel Tel Aviv 3'üncü kez sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla konuk ekipten Zizic oldu. Hapoel Tel Aviv'de ise Micic 16, Bryant 16, Coffey 15 ve Leday 15 sayıyla oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı