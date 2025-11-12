Beşiktaş Eurocup'ta Trento'yu Mağlup Etti
Eurocup'un 7. haftasında Beşiktaş, sahasında İtalyan temsilcisi Trento'yu 97-83 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma, BJK GAIN Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
Salon: BJK GAIN Spor Kompleksi
Hakemler: Igor Dragojevic, Jordi Aliaga, Sergio Manuel
Beşiktaş: Yiğit Arslan 11, Zizic 5, Mathews 10, Dotson 5, Berk Uğurlu 4, Lemar 23, Morgan 19, Brown 10, Kamagate 6, Canberk Kuş 4, Brown, Emir Adıgüzel
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Trento: Steward 14, Aldridge 9, Battle 16, Mawugbe 10, Airhienbuwa 8, Jakimovski 12, Niang 2, Forray 10, Bayehe 2
Başantrenör: Paolo Galbiati
1. Periyot: 24-31 (Trento lehine)
Devre: 45-50 (Trento lehine)
3. Periyot: 76-63 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor