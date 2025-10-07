Haberler

Beşiktaş EuroCup'ta London Lions'ı Farklı Geçti

Beşiktaş, EuroCup B Grubu 2. hafta maçında İngiliz takımı London Lions'ı 99-73 mağlup etti. Maçta Beşiktaş oyuncularından Ante Zizic 17 sayıyla öne çıkarken, takım devreye 50-37'lik üstünlükle girdi.

Basketbol EuroCup B Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz London Lions'u 99-73'lük skorla mağlup etti.

Salon: Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis, Milos Koljensic, Nick Van Den Broeck

Beşiktaş: Jonah Mathews 5, Berk Uğurlu 12, Vitto Brown 16, Anthony Brown 7, Ante Zizic 17, Devon Dotson 11, Yiğit Arslan 11, Brynton Lemar 11, Ismael Kamagate 9, Canberk Kuş, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

London Lions: Kameron Alexander 7, Tarık Phillip 12, Johnathan Williams 4, Joel Isaac Scott 13, Aaryndeep Rai 2, Deane Williams 8, Amin Adamu 14, Ethan Price 7, Soluade, Karolis Lukosiunas 3, Matthew Goodwin 3

Başantrenör: Tautvydas Sabonis

1. Periyot: 26-15 (Beşiktaş lehine)

Devre: 50-37 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 74-53 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

