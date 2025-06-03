Beşiktaş, Eski Başkanı Mehmet Üstünkaya'yı Anma Töreni Düzenledi

Beşiktaş, Eski Başkanı Mehmet Üstünkaya'yı Anma Töreni Düzenledi
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Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'nın vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla Aşiyan Mezarlığı'nda anma töreni düzenledi. Törene kulüp yöneticileri ve Üstünkaya'nın ailesi katıldı.

Beşiktaş Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'nın vefatının 25. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Üstünkaya, Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve Zahide Esra Sayın, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Üstünkaya'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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