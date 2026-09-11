Beşiktaş-Erzurumspor FK maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Kadıköy'de siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona eren derbi maçta takımının ilk golünü kaydeden ancak sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Rıdvan Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maçtan men edilen Dusan Vlahovic, karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'ya şans verirken, forvette Vlahovic'in yerine Hyeon-gyu Oh'u görevlendirdi.

Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunma hattını Amir Murillo, Emanuel Agbadou, Emirhan Topçu ve Kassoum Ouattara'dan kurdu.

Orta sahanın merkezinde Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ı oynatan deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh'a forma verdi.

Orkun Kökçü'ye tezahürat jesti

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen hafta siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalındaki bir programda en sevdiği tezahüratın 'Pınarbaşı' adlı tezahürat olduğunu söyleyen kaptan Orkun Kökçü'ye jest yaptı.

Maçlarda karşılaşmanın başlama düdüğüyle 'Üçlü' adı verilen tezahüratını yapan siyah-beyazlı tribünler, Erzurumspor FK karşılaşmasında ise Orkun Kökçü için mücadele başlar başlamaz 'Pınarbaşı'nı söyledi.

Şampiyon sporcular taraftarları selamladı

Beşiktaş'ta yarıştıkları kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve madalya kazanan sporcular, maç öncesinde taraftarlarla buluştu.

Maç öncesi sahaya çıkan siyah-beyazlı sporcular, tur atarak taraftarları selamladı.

Rıdvan Yılmaz'a dalya plaketi

Arca Çorum FK ile oynanan karışlaşmada Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK maçı öncesinde plaketini aldı.

Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncuya 100 numaralı forma hediye etti.

Kaynak: AA